Economia: Confcommercio, anno si chiude in rallentamento ma ci sono segnali di vitalità (3)

- Nella media del 2023 questo si tradurrebbe in una crescita dello 0,8 per cento rispetto al 2022. A novembre 2023 l’Indicatore dei consumi Confcommercio (Icc) ha evidenziato una crescita dello 0,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. Anche nell’ultimo mese la domanda delle famiglie è stata orientata prevalentemente verso i servizi (+2,3 per cento nel confronto annuo) a cui si è contrapposta una moderata riduzione di quella relativa ai beni (-0,3 per cento). La “ripresina” dell’ultimo mese va valutata con una certa cautela. Al di là di possibili elementi occasionali, che potrebbero aver influito su alcuni segmenti dei servizi nel confronto con il 2022, è ancora troppo presto per valutare il possibile impatto positivo sulle famiglie derivante dal repentino rientro dell’inflazione: a novembre del 2022 si toccava il valore più alto degli ultimi 40 anni con una crescita tendenziale dei prezzi al consumo dell’11,8 per cento. Appare, comunque, confortante la variazione che stimiamo in termini reali e destagionalizzati a novembre (+0,3 per cento) che seguirebbe l’analoga crescita congiunturale delle vendite al dettaglio di ottobre. Nel confronto con novembre del 2022 si registrano, al netto di una evoluzione lievemente meno negativa per molti dei beni che compongono l’aggregato, poche differenze rispetto a quanto rilevato negli ultimi mesi. Anche a novembre i settori più dinamici si confermano l’automotive (+17,6 per cento), i trasporti aerei (+21,2 per cento) e i servizi ricreativi (+16,8 per cento). In positivo anche i consumi legati al turismo che, dopo la battuta d’arresto d’inizio estate, sono tornati a mostrare dinamiche più favorevoli (+2,2 per cento), oltre alla domanda di energia elettrica (+1,7 per cento). Relativamente alle altre funzioni di consumo rimane difficile la situazione per l’abbigliamento e le calzature (-1,0 per cento), gli alimentari (-1,6 per cento) e i mobili (-3,4 per cento), segmenti che stentano a tornare in territorio positivo. Nel preconsuntivo del 2023 si conferma la difficoltà per molte funzioni di consumo a tornare sui livelli del 2019. Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo si stima per il mese di dicembre una variazione dello 0,1 per cento in termini congiunturali e una crescita dello 0,6 per cento su base annua. Nella media dell’intero 2023 il tasso di variazione dei prezzi si attesterebbe al 5,7 per cento, lasciando una marginale eredità al 2024. Elemento che, unitamente al ritorno nei mesi più recenti ad andamenti congiunturali simili a quelli rilevati prima degli shock e al progressivo rientro dell’inflazione di fondo, lascia ben sperare per il prossimo anno. Il quadro d’insieme non è, comunque, privo d’incognite. Permangono, infatti, rischi di possibili turbolenze sui mercati di alcune materie prime, anche in considerazione di uno scenario internazionale che rimane molto complicato. Il ritorno stabile dell’inflazione su valori inferiori al 2 per cento rappresenta uno degli elementi per il ritorno a tassi di crescita, tanto dei consumi quanto dell’attività economica in generale, meno asfittici rispetto a quelli che abbiamo conosciuto per buona parte dell’ultimo anno. (Com)