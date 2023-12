Energia: Edison e Arcese insieme per trasporto su strada più sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Arcese, operatore logistico globale, e Edison Energia, società del gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese, annunciano un accordo a favore di una mobilità sempre più sostenibile: la flotta di mezzi pesanti del gruppo Arcese – riferisce una nota – verrà alimentata da biometano liquido (bioGnl) della rete di distributori di Edison Energia. Oggi la flotta del gruppo Arcese comprende 59 mezzi alimentati a Gnl che, grazie a questo accordo strategico, d'ora in avanti potranno viaggiare utilizzando biometano. Il bioGnl è un gas prodotto da scarti agricoli o rifiuti organici che è in grado di generare un bilancio delle emissioni molto ridotto. In altre parole, un veicolo che utilizza questo carburante contribuisce a un importante abbattimento delle emissioni di gas serra, in percentuali molto sostenute, oltre al dimezzamento della quantità di biossido di azoto, rispetto all'impiego di gasolio. Il bioGnl è prodotto tramite la digestione anaerobica - la degradazione senza l'impiego di ossigeno - di materie prime organiche di natura vegetale o animale, come scarti agricoli o rifiuti urbani, e la sua produzione è un esempio di applicazione dei principi dell'economia circolare. "Il bioGnl è un driver importante del percorso di transizione energetica e decarbonizzazione per il settore dei trasporti”, ha commentato Emanuele Arcese, Global Vice President Road Freight Ftl di Arcese, che ha aggiunto: “Il suo impatto in termini di riduzione delle emissioni è notevole, soprattutto nell'ambito del trasporto su gomma che per sua natura fatica a essere ecosostenibile. La transizione ecologica di Arcese inizia alla fine degli anni 90, con scelte consapevoli seppur poco popolari allora, riducendo la propria flotta e scommettendo sull'intermodale ferroviario e short sea. Oggi con il nostro partner Edison Energia compiamo un nuovo passo strategico a conferma della direzione scelta. La combinazione di trasporto intermodale di lungo raggio unitamente all'utilizzo del bioGnl per primo o ultimo miglio, per servizi espressi e di corto raggio, ci consentirà di ridurre ulteriormente il nostro impatto in termini di emissioni offrendo soluzioni ancora più green. In questa prospettiva combinata, senza dubbio, siamo tra i leader in Europa". (segue) (Com)