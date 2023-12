Energia: Edison e Arcese insieme per trasporto su strada più sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Edison è un operatore completamente integrato lungo tutta la catena del valore del Gnl e del bioGnl, combustibili che rappresentano una alternativa concreta all'impiego del gasolio per il trasporto pesante. In particolare, il bioGnl permette di contribuire alla transizione energetica del settore trasporti e alla lotta ai cambiamenti climatici. L'accordo con Arcese conferma l'impegno di Edison Energia nella transizione verso combustibili meno inquinanti dei tradizionali diesel e benzina, a partire dal Gnl e il metano, per arrivare ai corrispondenti combustibili prodotti da matrici organiche di scarto quali bioGnl e biometano gassoso. Il nostro obiettivo è di arrivare a coprire oltre 10 per cento dei volumi dei clienti business serviti con gas green entro il 2030", ha dichiarato Davide Macor, direttore Mercato Business - Gas and Power Market Division di Edison Energia. "Nel 2018 siamo stati il primo operatore a ritirare e vendere biometano per autotrazione in Italia (bando Gse) e nel 2023, grazie anche ad accordi di ritiro bilaterali, i volumi distribuiti in Italia hanno superato i 100 milioni di mc. Inoltre, a partire dal 2022 è iniziato il ritiro e la commercializzazione di bioGnl dedicato al trasporto pesante, prodotto da tre impianti con una capacità complessiva superiore a 4000 tonnellate/anno. Il biometano è distribuito attraverso una rete di più di 400 stazioni di rifornimento in Italia, mentre Gnl e bioGnl sono disponibili anche attraverso una apposita carta carburanti dedicata alle flotte delle società di logistica e trasporto”, ha concluso. (Com)