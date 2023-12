Brasile: Senato approva nomina ministro Giustizia a nuovo membro Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Brasile ha approvato la nomina del ministro della Giustizia, Flavio Dino, come nuovo membro della Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf). La nomina di Dino, effettuata a novembre dal presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, è stata approvata dal plenum del Senato con 47 voti favorevoli e 31 contrari. Un voto che segue la discussione di oltre dieci ore tenuta in commissione Giustizia, che ha impegnato Dino a rispondere alle riserve dei senatori, in gran parte legate al suo profilo di politico, ritenuto incompatibile con la terzietà di quello della Corte. "Chiunque si presenterà dinanzi alla Corte Suprema avrà il trattamento previsto dalla legge", ha detto il ministro uscente. "Non sono nemico personale di nessuno. Ho pranzato e ho avuto diversi incontri con Jair Bolsonaro", ha detto Dino, protagonista del braccio di ferro apertosi l'8 gennaio scorso, quando i sostenitori dell'ex presidente, invasero le sedi dei tre poteri, a Brasilia. (segue) (Brs)