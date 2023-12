Brasile: Senato approva nomina ministro Giustizia a nuovo membro Corte suprema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il magistrato entrante era stato giudice federale, prima di divenire deputato, governatore per due mandati nello Stato di Maranhao e senatore. Oltre a Dino, che prenderà il posto di Rosa Weber, dimessasi a settembre, il Senato ha anche approvato il passaggio di Paulo Gustavo Gonet Branco da procuratore aggiunto a procuratore generale, in sostituzione di Augusto Aras, nominato dall'ex presidente Bolsonaro. Quella del ministro della Giustizia è la seconda nomina di un magistrato della Corte suprema, vicino al presidente Lula. A giugno si era infatti celebrato l'ingresso di Cristiano Zanin, avvocato che ha assistito il capo dello Stato in diversi segmenti delle indagini anti-corruzione note con il nome di "Lava Jato". (Brs)