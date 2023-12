India: Chhattisgarh, Vishnu Deo Sai giura come capo del governo statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vishnu Deo Sai ha giurato oggi come nuovo capo del governo dello Stato indiano del Chhattisgarh, dopo le recenti elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa statale, vinte dal Partito del popolo indiano (Bjp). Alla cerimonia del giuramento è intervenuto il primo ministro dell’India e leader del Bjp, Narendra Modi. Erano presenti anche altre figure di spicco del partito. Sao, 59 anni, veterano del Bjp, ha iniziato la sua carriera politica come leader tribale. Insieme a lui hanno giurato anche due vice: Arun Sao e Vijay Sharma. Le elezioni statali si sono svolte in due fasi il 7 e il 17 novembre, con un’affluenza del 68 per cento circa su un elettorato di oltre 20 milioni di elettori. Il Bjp ha ottenuto 54 seggi su 90, da 15 che ne aveva, scalzando il Congresso nazionale indiano (Inc) che dominava con 71 seggi, dimezzati a 35. Gli exit poll avevano prospettato una situazione più equilibrata mentre i sondaggi erano a favore del Congresso, che governava con Bhupesh Baghel. (segue) (Inn)