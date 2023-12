Guatemala: Mercosur, "rispettare il risultato" delle elezioni presidenziali di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mercato comune del Sud (Mercosur) ha chiesto di rispettare il risultato delle elezioni presidenziali che si sono tenute il 20 agosto in Guatemala, vinte dal progressista Bernardo Arévalo. Lo riferisce una nota del governo paraguaiano, che detiene la presidenza pro tempore del blocco regionale. "Gli Stati parte del Mercosur esprimono la loro preoccupazione per la giudiziarizzazione del processo elettorale nella Repubblica del Guatemala e sollecitano il rispetto della volontà del popolo guatemalteco espressa alle urne con una vasta maggioranza, nel secondo turno delle elezioni presidenziali del mese di agosto 20" si legge nel comunicato. Secondo il documento, i Paesi che fanno parte del blocco regionale (Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay) "esortano le autorità della Repubblica del Guatemala ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un armonioso processo di transizione presidenziale che assicuri l'investitura delle autorità legalmente elette". Arévalo, leader del movimento Semilla, ha trionfato alle elezioni con oltre il 60 per cento dei voti. Venerdì il pubblico ministero del Guatemala ha definito "non valide" le elezioni e ha chiesto che al candidato venga revocata l'immunità per giudicarlo per presunto riciclaggio di denaro. (Mec)