Giappone: confermato primo decesso causato da vaiolo delle scimmie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Giappone ha annunciato che un uomo trentenne residente nella prefettura di Saitama, vicino a Tokyo, è deceduto dopo aver contratto il vaiolo delle scimmie (Mpox). Si tratta del primo decesso ufficialmente attribuito alla malattia virale in Giappone. Il ministero ha precisato che l'uomo, che aveva contratto il virus a settembre, era immunocompromesso a causa dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana, o Hiv. Lo scorso maggio l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato che il vaiolo delle scimmie non è più un'emergenza di salute pubblica di preoccupazione internazionale, a seguito della diminuzione dei nuovi casi di infezione. Il vaiolo delle scimmie provoca febbre alta, mal di testa e linfonodi gonfi, seguiti da eruzioni cutanee che possono assomigliare a vesciche sul viso e su altre parti del corpo. Solitamente i sintomi recedono spontaneamente nell’arco di due settimane, i bambini, le donne in gravidanza e i soggetti immunocompromessi sono particolarmente a rischio.(Git)