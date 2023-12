© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha incontrato il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Lo ha riferito la Casa Bianca tramite una nota, aggiungendo che le parti hanno discusso degli "sforzi per creare nuove condizioni" per stabilire la pace tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas.(Was)