Ucraina: Aeronautica, attacco notturno russo con 6 missili e 42 droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa ha attaccato l’Ucraina nella notte con droni Shahed e missili S-300. Secondo quanto riferito dell'Aeronautica ucraina, le forze di difesa aerea hanno distrutto più di 40 droni nemici. Intorno a mezzanotte (le 23 in Italia) "le forze di occupazione russe hanno lanciato sei missili antiaerei S-300 verso le regioni di Mykolaiv e Kherson. Le forze russe hanno anche attaccato l'Ucraina con droni Shahed 136 e 131. I lanci sono stati effettuati a ondate da tre direzioni: Balaklava e capo Chauda, in Crimea, e Primorsko-Akhtarsk, nel Territorio di Krasnodar della Federazione Russa. In totale sono stati lanciati 42 droni nemici. (Kiu)