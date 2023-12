Malesia: 31 persone arrestate per attività minerarie illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Malesia hanno arrestato 31 persone, inclusi 21 cittadini stranieri, tutte accusate di attività di estrazione mineraria illegale di terre rare nello Stato malesiano occidentale di Perak. Lo riferiscono i media del Paese, che citano la polizia. I sospettati sono stati arrestati nel corso di due diversi raid effettuati dalle forze dell’ordine; tra gli arrestati figurano 16 cittadini cinesi, quattro birmani e una donna vietnamita. Tutti sono accusati di sfruttamento illegale di depositi di terre rare non radioattive. Gli arresti giungono mentre la Malesia valuta il divieto di esportazione delle terre rare grezze, cruciali nei processi di fabbricazione di semiconduttori, batterie per auto elettriche e sistemi militari, per contrastare lo sfruttamento e il depauperamento delle risorse nazionali.(Fim)