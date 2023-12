Pakistan: Corte Suprema autorizza ripresa processi a carico di 103 sostenitori dell’ex premier Khan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema del Pakistan ha autorizzato i tribunali militari del Paese a riprendere i processi a carico di 103 sostenitori dell'ex primo ministro Imran Khan, accusati di aver preso parte ad assalti contro strutture militari durante le violente manifestazioni scoppiate dopo l'arresto di Khan lo scorso maggio. Soltanto due mesi fa cinque giudici della stessa Corte avevano bloccato i processi in questione, parte di una più ampia offensiva giudiziaria contro il partito di Khan, il Movimento per la giustizia del Pakistan. Le proteste dello scorso maggio si erano placate dopo il rilascio di Khan per ordine della Corte Suprema. L'ex premier 71enne è stato successivamente riarrestato, ed è attualmente detenuto in una prigione ad alta sicurezza nella città di Rawalpindi. (segue) (Inn)