Germania: commissione Bilancio approva progetti difesa per oltre sei miliardi di euro

- La commissione Bilancio del Bundestag ha approvato ieri otto progetti per la difesa dal valore complessivo di oltre sei miliardi di euro. Tra l'altro, si tratta dell'acquisto di fino a 82 elicotteri d'attacco leggeri H145M prodotti da Airbus Helicopters, parte del gruppo aerospaziale europeo Airbus, per 2,6 miliardi di euro. Inoltre, è stata autorizzata la produzione e acquisizione di 500 missili per il sistema di difesa aerea Patriot per circa tre miliardi di euro. L'organo del parlamento federale ha poi acconsentito a un accordo quadro per la produzione e l'approvvigionamento di un massimo di 350 mila proiettili di artiglieria con calibro da 155 millimetri. È stata autorizzata anche la sostituzione dei missili per i sistemi di difesa aerea Iris-T che la Germania ha fornito all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Tra gli altri progetti approvati dalla commissione Bilancio del Bundestag figurano, infine, mezzi da neve, telefoni criptati e sistemi di visualizzazione situazionale subacquea Sonix. Gli H145M andranno a sostituire gradualmente gli elicotteri d'attacco Tiger di Airbus Helicopters che, in servizio nelle Forze armate tedesche dal 2003, verranno completamente radiati nel 2038. A maggio scorso, la Germania ha deciso di non partecipare al programma per l'ammodernamento del Tiger con Francia e Spagna, preferendo acquisire l'H145M. (Geb)