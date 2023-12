Germania: fondo speciale Forze armate finanzierà sostituzione aiuti a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo speciale per le Forze armate tedesche (Bundeswehr) finanzierà la sostituzione degli aiuti militari forniti dalla Germania all’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, ricordando che finora gli acquisti di armi e materiali per sostituire quelli trasferiti dalla Bundeswehr all’ex repubblica sovietica avvengono mediante il Piano individuale 60. Con l’accordo raggiunto dal governo tedesco sulla legge di bilancio, le relative spese passano al fondo speciale per Bundeswehr, secondo un documento a uso interno del ministero delle Finanze, visionato da “Der Spiegel”. Istituito nel 2022 a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, questo strumento ha una dotazione di 100 miliardi di euro e si esaurirà nel 2027. Soltanto per il 2024, ammontano a 520 milioni di euro le spese per la sostituzione di armamenti ed equipaggiamento forniti dalla Bundeswehr alle Forze armate ucraine. Come nota “Der Spiegel”, il fondo speciale rischia di esaurirsi prima del previsto, con conseguenze anche per l’obiettivo Nato del 2 per cento che la Germania intende conseguire dal 2024. Nel raggiungere tale quota del Pil per le spese militari, il governo federale conteggia non soltanto il bilancio ordinario della difesa, ma anche il fondo speciale per la Bundeswehr. (Geb)