© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state uccise durante la notte in un attacco israeliano con droni israeliani, parte dell'operazione antiterrorismo delle Forze di difesa israeliane (Idf) in corso da martedì, 12 dicembre, a Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", secondo cui vi sarebbero anche dieci feriti. Al momento le Idf non hanno commentato. (Res)