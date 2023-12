Energia: Gava, grazie al nucleare raggiungeremo gli obiettivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia - aggiunge - ha il suo ruolo, sia all'interno dell'Unione Europea che nel complesso dell'assemblea plenaria". La viceministra si sofferma inoltre sul rischio di contraccolpi sociali nel percorso della transizione: "Molto alto considerato che stiamo parlando di stravolgere interi sistemi industriali. Ecco perché i principi di gradualità e accompagnamento sono stelle polari dell'azione di governo". La chiave di volta per superare il fossile è l'adozione del nucleare. Per l'Italia si parla di mini reattori modulari: "È evidente che la grande, rivoluzionaria novità della Cop di Dubai è il tema del nucleare. Si tratta della fonte energetica più pulita e più potente, adottata da numerosi Paesi, che oggi pone il mondo di fronte a una grande scelta di innovazione tecnologica e di ricerca. L'Italia, in questi anni, ha continuato a essere protagonista a livello internazionale. Ora - conclude Gava - dobbiamo passare all'azione perché una mozione quasi unitaria del Parlamento ha affermato il principio che non esistono tabù scientifici e tecnologici. Sicuramente lo sviluppo della tecnologia degli small reactor è la più congeniale e veloce per le esigenze dell'economia e della società italiana". (Rin)