Regionali: Rixi, Lega favorevole al terzo mandato

- "Il terzo mandato? Toti è un ottimo governatore e la maggioranza sta lavorando bene, ad oggi è lui il candidato naturale del centrodestra per le prossime regionali". Il viceministro ai Trasporti e segretario ligure della Lega, Edoardo Rixi, in una intervista al "Secolo XIX" mette il sigillo del Carroccio sulla possibilità di una ricandidatura dell'attuale presidente della Regione, Giovanni Toti. Almeno con l'attuale scenario, e a oltre due anni dal voto, il braccio destro di Salvini non ha dubbi: "Noi siamo favorevoli al terzo mandato sempre e comunque, devono essere i cittadini a scegliere". Una posizione che a livello locale combacia con quella di Fratelli d'Italia "ma a livello nazionale devono dirci perché ciò che in Liguria vale per Toti in Veneto non dovrebbe valere per Zaia". E dinanzi agli apprezzamenti di chi auspica una sua candidatura a governatore, Rixi non si schermisce: "Il lavoro che faccio da vice ministro a Roma è importante per la Liguria, che ha avuto una mole di investimenti mai vista prima - dice - Sono contento di ciò che faccio, e mancano più di due anni alle elezioni regionali". Nel dibattito politico è entrato il tema del terzo mandato dei governatori: una questione di cui si discute sia a livello nazionale che locale. "Siamo favorevoli al terzo mandato, anzi siamo i più favorevoli sulle ricandidature, dev'essere il popolo a scegliere senza vincoli". Il terzo mandato è argomento oggetto di interesse anche in Liguria, dove si discute già molto di regionali. (segue) (Rin)