Regionali: Rixi, Lega favorevole al terzo mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione, Giovanni Toti, spinge per un terzo mandato: "Toti è un ottimo governatore e sarebbe un peccato perderlo come presidente. Al momento è l'unico candidato che il centrodestra possa schierare in Liguria: ha fatto bene per otto anni, potrebbe continuare a fare bene per altri cinque dopo il voto". Matteo Rosso di Fratelli d'Italia ha già aperto alla possibilità: "Sì, e sono d'accordo con lui, ma bisogna essere favorevoli al terzo mandato in tutti i casi, non solo in Liguria. Ci sono governatori che hanno affrontato situazioni difficili in questi anni, a cominciare dalla pandemia, ed è giusto che si ricandidino. Fratelli d'Italia a livello locale propende per il terzo mandato di Toti e noi siamo d'accordo". Il tema si lega anche al dibattito nazionale: il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, si è detto contrario al terzo mandato, probabilmente riferendosi più al veneto Luca Zaia che al ligure Giovanni Toti: "Di sicuro possiamo dire che Zaia ha dimostrato di essere un ottimo governatore. E ciò che vale per Toti in Liguria vale anche per Zaia in Veneto: ha gestito benissimo il territorio e sarebbe una gravissima perdita per i veneti non ricandidarlo". Le ricandidature però sono una questione caldissima tra alleati: "Sono certo che troveremo una sintesi, perché abbiamo un governo da portare avanti per cinque anni. La maggioranza non è una caserma: si discute - anche animatamente - ma poi alla fine si trova sempre una sintesi. Noi della Lega siamo per valorizzare esperienze locali positive, a prescindere dalla tessera di partito. Non sarà questo tema a portare tensioni nel centrodestra", conclude Rixi. (Rin)