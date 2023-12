Taiwan: a Washington incontro su partecipazione isola a forum internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari degli Stati Uniti e di Taiwan hanno discusso ieri a Washington possibili iniziative e modalità per ampliare la partecipazione di Taipei alle Nazioni Unite e ad altri forum internazionali. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato. L'incontro a Washington è stato organizzato dall’ American Institute in Taiwan e dall'Ufficio di rappresentanza economica e culturale di Taipei negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti e Taiwan non hanno legami diplomatici ufficiali e le due istituzioni fungono da ambasciate de facto nei rispettivi Paesi. I funzionari hanno discusso in particolare di come garantire all’isola la partecipazione alle riunioni dell'organo decisionale dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (Icao), oltre alla sua partecipazione "significativa" ad organi multilaterali al di fuori dell'Onu, si legge nella nota. Tutti i partecipanti hanno concordato sull'importanza di collaborare strettamente con partner che "condividono le nostre preoccupazioni riguardo ai tentativi di escludere Taiwan dalla comunità internazionale", afferma la nota riferendosi alla Cina.(Was)