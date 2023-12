Gaza: “Cnn”, quasi la metà delle bombe sganciate da Israele sono “stupide”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi la metà delle bombe aeree sganciate dalle Forze di difesa israeliane (Idf) su Gaza dall’inizio del conflitto con l’organizzazione islamista palestinese Hamas sono “stupide”, ovvero prive di sistemi di guida che consentano loro di colpire con precisione i bersagli. E’ quanto emerge da una nuova valutazione dell’Ufficio del direttore dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti ottenuta dall’emittente televisiva “Cnn”. Stando alle stime dell’intelligence Usa, tra il 40 e il 45 per cento delle circa 29mila munizioni aria-terra sinora impiegate da Israele a Gaza erano bombe a caduta libera o razzi non guidati: un dato che contribuisce a spiegare la devastazione diffusa e l’elevato numero di vittime civili registrati a Gaza dall’inizio delle operazioni militari israeliane, intraprese in risposta all’attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre scorso. Il rapporto d’intelligence spiega in parte le affermazioni del presidente Usa Joe Biden, che martedì ha accusato Israele di aver effettuato “bombardamenti indiscriminati” del territorio palestinese. (segue) (Was)