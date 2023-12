Gaza: “Cnn”, quasi la metà delle bombe sganciate da Israele su Gaza sono “stupide” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Nir Dinar, ha dichiarato alla “Cnn” che le forze armate israeliane “non commentano il tipo di munizioni utilizzate” nell’ambito delle operazioni belliche. Un altro portavoce israeliano, il maggiore Keren Hajioff, ha dichiarato ieri che le Idf “stanno destinando vaste risorse a minimizzare i danni ai civili che Hamas ha costretto al ruolo di scudi umani. La nostra guerra è contro Hamas, non contro il popolo di Gaza”. Tuttavia, esperti consultati dalla “Cnn” affermano che se accurate, le stime dell’intelligence Usa sollevano seri dubbi sulla reale determinazione di Israele a minimizzare il numero di vittime civili. Ieri la Casa Bianca ha faticato ha spiegare l’affermazione di Biden secondo cui Israele ha condotto “bombardamenti indiscriminati” su Gaza, coniugandola alla posizione ufficiale di Washington secondo cui Israele sta compiendo i massimi sforzi per proteggere i civili. Si tratta, secondo l’emittente televisiva, di un altro segnale della “crescente frattura” tra Stati Uniti e Israele, causata dalle modalità d’ingaggio delle Forze israeliane a Gaza, in un conflitto che in circa due mesi ha causato più di 18mila vittime palestinesi. (Was)