Difesa: Shapps, nuovo organo consultivo Gcap consentirà di assumere decisioni tempestive

22 luglio 2021

- La firma dell’accordo per istituire un organo di coordinamento del Global Combat Air Program (Gcap), il programma di Regno Unito, Italia e Giappone per lo sviluppo di un aereo da combattimento di sesta generazione, “ci consentirà di assumere decisioni importanti in modo collaborativo e tempestivo, lavorando con i nostri Paesi partner e le nostre eccellenti industrie della difesa per consegnare un aereo eccezionale”. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa britannico, Grant Schapps, dopo la firma a Tokyo di un accordo con gli omologhi di Italia e Giappone, Guido Crosetto e Minoru Kihara. Schapps ha sottolineato che il nuovo organismo avrà sede nel Regno Unito. “Il nostro programma di aerei da combattimento all’avanguardia a livello mondiale mira a essere cruciale per la sicurezza globale, e continuiamo a fare progressi estremamente positivi verso la consegna dei nuovi caccia alle rispettive forze aeree nel 2035”, ha detto il ministro. (segue) (Rel)