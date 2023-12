Difesa: Shapps, nuovo organo consultivo Gcap consentirà di assumere decisioni tempestive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato oggi a Tokyo gli omologhi di Giappone e Regno Unito, Minoru Kihara e Grant Shapps, coi quali ha concordato di istituire un organo di coordinamento nell’ambito del progetto Gcap. I ministri hanno firmato l’accordo che segna un passaggio cruciale verso la concreta attuazione del progetto, e hanno ribadito l’obiettivo di completare lo sviluppo del nuovo aereo da combattimento e procedere alla sua introduzione in servizio entro il 2035. "Essere qui oggi rappresenta per l'Italia un traguardo molto importante per il programma Gcap, e allo stesso tempo un messaggio fortissimo, perché la nostra partnership è un messaggio per il resto del mondo", ha detto Crosetto all'inizio dell'incontro con i due omologhi. "Viviamo in un'epoca molto complessa che è caratterizzata dalla presenza di attori aggressivi sul palcoscenico internazionale, ed è dunque diventato di vitale importanza rimanere un passo avanti rispetto alle minacce che crescono ogni giorno", ha aggiunto il ministro. Prima della riunione a tre, Crosetto ha dichiarato durante un incontro bilaterale con Kihara che il prossimo anno l'Italia intende ospitare il prossimo anno la prima riunione in assoluto dei ministri della Difesa del G7. (segue) (Rel)