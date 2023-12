Difesa: Shapps, nuovo organo consultivo Gcap consentirà di assumere decisioni tempestive (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del caccia Global Combat Air Program è stato presentato a dicembre dello scorso anno in un contesto di crescenti sfide per la sicurezza in Europa e nell’Indo-Pacifico. Si tratta del primo accordo di sviluppo congiunto di sistemi di difesa sottoscritto dal Giappone con Paesi differenti dal principale alleato di sicurezza di Tokyo, gli Stati Uniti. Sotto la supervisione dell’organismo di coordinamento, un consorzio formato dall’azienda aerospaziale italiana Leonardo Spa, da Mitsubishi Heavy Industries Ltd. del Giappone e dalla britannica Bae Systems Plc punta a completare la progettazione del nuovo velivolo entro il 2027. L’accordo per la costituzione dell’organo di coordinamento dovrebbe essere ratificato dal parlamento giapponese durante la sessione ordinaria della Dieta il prossimo anno. Il Giappone dovrebbe contribuire alle operazioni del nuovo organismo con uno stanziamento di 4 miliardi di yen (28 milioni di dollari). Tramite il programma Gcap, Italia e Regno Unito puntano a sviluppare un caccia di nuova generazione che sostituisca in futuro 240 caccia Eurofighter. Tokyo punta invece a sviluppare un successore per i suoi 90 caccia F-2 che saranno ritirati dal servizio a partire dal 2035. (Rel)