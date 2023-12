Cile-Ue: firmato Accordo quadro avanzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile e l'Unione europea (Ue) hanno firmato a Bruxelles l'Accordo quadro avanzato (Ama) "che modernizza l'attuale Accordo di associazione", in vigore dal 2003. Lo riferisce una nota del governo cileno. "Questo accordo ci consentirà di avere un quadro istituzionale aggiornato, che approfondisce le relazioni bilaterali, il dialogo congiunto e stabilisce un aggiornamento delle questioni politiche e di cooperazione, che affronta le nuove sfide del commercio internazionale, compresi nuovi temi, e che garantisce un migliore accesso al mercato europeo dei prodotti nazionali, tra le altre cose", si legge nel documento. In termini di accesso al mercato, il nuovo accordo amplierà la percentuale di prodotti coperti da eventuali riduzioni tariffarie da parte dell'Unione europea, dal 94,7 per cento al 99,6 per cento. Inoltre, amplierà il riconoscimento delle indicazioni geografiche ai prodotti agricoli cileni e avrà capitoli dedicati a genere e commercio, piccole e medie imprese, sistemi alimentari sostenibili, commercio digitale, energia e materie prime. (segue) (Abu)