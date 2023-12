Usa-Ecuador: Blinken incontra omologa Sommerfeld

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri a Washington l’omologa dell’Ecuador, Gabriela Sommerfeld. “I nostri due Paesi hanno tratto beneficio da decenni di cooperazione, e vediamo questa collaborazione su base bilaterale. La vediamo su base regionale. La vediamo persino su base globale, compresa l'Ecuador come leader del Consiglio di sicurezza dell'Onu in questo momento”, ha dichiarato Blinken prima dell’incontro. “Il lavoro che stiamo facendo insieme sulla migrazione, sulle sfide emisferiche come Haiti, così come l'agenda globale dell'Onu, non potrebbe essere più importante o più apprezzato, e ne siamo grati”, ha aggiunto il segretario.(Was)