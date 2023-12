Gaza: Haniyeh, illusorio pensare al dopoguerra senza Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi piano per Gaza dopo la guerra con Israele che non coinvolga il movimento islamista palestinese Hamas è solo una “illusione”. Lo ha detto il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in un discorso televisivo. “Qualsiasi accordo su Gaza o sulla causa palestinese senza Hamas o le fazioni della resistenza è un’illusione”, ha detto il leader palestinese, dicendosi aperto ai colloqui per porre fine alla guerra in corso e “mettere ordine in casa dei palestinesi sia in Cisgiordania che nella Striscia di Gaza”. Haniyeh ha detto che il movimento fondamentalista sunnita è pronto per colloqui che potrebbero portare a un “percorso politico che garantisca il diritto del popolo palestinese al proprio Stato indipendente con Gerusalemme come capitale”. (Res)