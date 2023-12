© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Brasile (Bc) ha tagliato per la quarta volta di 50 punti base il tasso di interesse di riferimento, Selic, portandolo dal 12,25 per cento all'11,75 per cento. Si tratta del livello più basso da maggio 2022, quando era allo stesso livello. (Brs)