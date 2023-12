Usa-Argentina: vice consigliere Pyle a Buenos Aires, incontro con ministro Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice consigliere per la sicurezza nazionale Usa con delega all’economia internazionale, Mike Pyle, è stato oggi a Buenos Aires per incontrare i rappresentanti del governo argentino. Il funzionario della Casa Bianca, riferisce una nota, ha incontrato il capo di gabinetto del presidente Javier Milei, Nicolas Posse; il ministro dell’Economia, Luis Caputo; e il presidente della Banca centrale, Santiago Bausili. I colloqui si sono incentrati sulla strategia economica del nuovo presidente argentino. Pyle ha ribadito la necessitá di creare le giuste condizioni per promuovere la crescita economica e il benessere delle famiglie. Particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione bilaterale nella transizione energetica e in ambito finanziario. (Was)