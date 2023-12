Usa: Senato approva nuovo bilancio per la difesa da 886 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato il bilancio annuale per la politica in materia di difesa, senza includere gli emendamenti presentati dai conservatori del Partito repubblicano, i quali hanno chiesto una serie di restrizioni in materia di aborto. Il pacchetto da 886 miliardi di dollari, che consentirà anche un aumento in busta paga del 5,2 per cento per il personale militare Usa, è stato approvato con 87 voti favorevoli e 13 contrari. Il nuovo bilancio punta sullo sviluppo delle armi ipersoniche e nucleari, in un’ottica di competizione con Russia e Cina, e sul rafforzamento della partnership con Regno Unito e Australia per la sicurezza dell’Indo-Pacifico, oltre a destinare miliardi di dollari all’assistenza militare per Ucraina e Israele. Questi ultimi sono separati rispetto ai 110 miliardi di finanziamenti aggiuntivi chiesti dalla Casa Bianca, sui quali il Congresso sta ancora negoziando. Il pacchetto consente anche di estendere fino al 2025 un programma per la sorveglianza di cittadini stranieri al di fuori del territorio federale. (Was)