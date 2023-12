Giappone: governo stanzierà 3 milioni di dollari per l’istruzione dei rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone offrirà circa 3 milioni di dollari a un fondo globale che fornisce istruzione per i rifugiati. Lo ha annunciato ieri la ministra degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa, che ha promesso ulteriore sostegno alle persone sfollate a causa delle guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza. "Non possiamo migliorare significativamente la situazione limitandoci a fornire cibo, acqua e rifugi alle persone vulnerabili. Dobbiamo adottare un approccio più orientato al futuro, a medio e lungo termine", ha dichiarato Kamikawa al secondo Forum globale sui rifugiati a Ginevra. Il contributo del Giappone a "Education Cannot Wait", un fondo globale che fornisce istruzione a coloro colpiti da emergenze e crisi, sarà destinato a sostenere i bambini in Ucraina, Paese invaso dalla Russia da febbraio 2022, secondo il ministero degli Esteri giapponese. "Il Giappone aiuterà i rifugiati e le persone sfollate a diventare indipendenti attraverso l'istruzione e la formazione professionale. Li incoraggiamo fortemente a sviluppare le loro capacità in modo che possano contribuire alla pace e alla ricostruzione nel loro Paese", ha affermato Kamikawa nel suo discorso.(Git)