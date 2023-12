Ue-Balcani: Michel, accelerare lavoro su adesione regione e prepararci ad allargamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice Ue-Balcani occidentali di Bruxelles è stato utile per affermare l'ambizione politica condivisa e accelerare il lavoro di avvicinamento dell'area balcanica all'Ue. A dirlo è il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa al termine del vertice di Bruxelles. L'incontro di oggi, ha aggiunto Michel, "fornisce, all'interno dell'Unione europea, una chiara tabella di marcia in termini di riforme per lo Stato di diritto, per la giustizia, ma anche in termini di sforzi da compiere a livello dell'Ue per prepararci a questo allargamento, che deve ovviamente essere basato sul merito, ma che tiene anche conto delle sfide particolari che stiamo affrontando". (Beb)