Superbonus: Conte a Meloni, non ti devi permettere più di dire falsità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giorgia Meloni, anche sul superbonus non ti devi permettere più di dire quelle falsità". Lo ha affermato, durante una diretta Facebook, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Documento canta, questo è un ordine del giorno del 29 dicembre 2021, a firma di Rampelli e Mollicone, due autorevoli esponenti di Fratelli d'Italia, del tuo partito: chiedevano l'estensione per tutto il 2025 del superbonus - ha continuato l'ex premier -. Quindi, prima di accusare gli altri vedi in casa tua che cosa avete chiesto, per che cosa vi siete battuti. E questo vale anche per i bonus edilizi che avete utilizzato mezzo governo, compresa te. Prima di accusare gli italiani di essere dei ladri, guardatevi in casa, perché non è che quando lo usate voi siete dei signori, quando lo usano gli altri italiani, sono tutti truffatori. Non si ragiona cosi, non si fa politica con le bugie". (Rin)