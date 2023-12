Usa: Camera formalizza procedura di impeachment contro Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha formalizzato con una votazione in aula l’avvio di una procedura di impeachment nei confronti del presidente Joe Biden, mentre continuano le indagini parlamentari dei repubblicani. La proposta è passata con 221 voti favorevoli e 212 contrari. Il voto è arrivato poche ore dopo che Hunter Biden, figlio del presidente, non si è presentato al Congresso per una deposizione a porte chiuse davanti alla commissione Giustizia e al comitato per il monitoraggio della Camera. La risoluzione formalizza il processo avviato mesi fa dall’ormai sfiduciato presidente della Camera, Kevin McCarthy, che a settembre ha chiesto alle commissioni parlamentari di iniziare a raccogliere informazioni per l’inchiesta. (Was)