Usa: Biden su impeachment, da repubblicani bugie infondate

- La leadership repubblicana al Congresso ha il dovere di agire su quelle che sono le priorità per il Paese e per il mondo. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo che la Camera dei rappresentanti ha votato per formalizzare l’avvio di una procedura di impeachment nei suoi confronti. “Ogni mattina mi alzo per lavorare su quelle che sono le sfide in capo ai cittadini: purtroppo, i repubblicani non vogliono unirsi a me in queste battaglie, e preferiscono invece attaccarmi con bugie infondate”, ha detto. “Invece di fare il loro lavoro, stanno sprecando tempo con il ridicolo teatrino politico che hanno messo in piedi”, ha aggiunto. (Was)