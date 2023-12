FI: riunione oggi gruppo parlamentare Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi, alla presenza del presidente dei deputati, Paolo Barelli, la riunione del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera. Al centro dell'incontro - si legge in una nota dell'ufficio stampa di FI a Montecitorio -, la definizione del calendario delle attività parlamentari, un approfondimento sull'andamento dei lavori nelle commissioni e l'individuazione dei prossimi temi da inserire in agenda. Grande attenzione, poi, al confronto costruttivo tra i presenti in vista delle prossime scadenze elettorali e agli impegni da portare avanti sul territorio, legati alla stagione congressuale alla quale gli stessi parlamentari prendono attivamente parte. Nel merito - continua la nota - è intervenuto il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, che ha fatto il punto sull’organizzazione degli oltre 100 congressi che si stanno svolgendo in queste settimane, con grande partecipazione di iscritti e militanti. (Com)