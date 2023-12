© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Polo Logistica Gruppo FS e Uniontrasporti organizzano l’evento “La logistica al servizio delle imprese e del Paese. Multimodalità, priorità strategiche, investimenti, modal shift”. L’appuntamento è presso la sede di Unioncamere, Piazza Sallustio 21, Roma (Ore 10).- Sottoscrizione dell’accordo di valorizzazione culturale tra il Comune di Viterbo e la direzione regionale Musei Lazio e luoghi della cultura di Viterbo. Presso la sala Regia di Palazzo dei Priori a Viterbo (Ore 10:30).- Terra nuova: un treno green per la metro A. Un progetto in collaborazione con IED. L'evento di inaugurazione del treno si svolgerà presso la stazione Metro A Battistini a Roma (Ore 11:30).- Presentazione dei nuovi pannelli didattici e podcast di villa borghese. Un breve itinerario guidato alla scoperta dei tesori della Villa attraverso i nuovi strumenti multimediali, realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Salone del Pergolato - Casino dell'Orologio. Piazza di Siena 1, Roma (Ore 11:30). (Rer)