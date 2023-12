Ue-Balcani: Bruxelles annuncia investimenti da 680 milioni per trasporto ferroviario e energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Commissione europea ha annunciato un nuovo pacchetto di investimenti da 680 milioni di euro per sostenere cinque investimenti di rilievo nel trasporto ferroviario e nelle energie rinnovabili nei Balcani occidentali. L'annuncio arriva a margine del vertice Ue-Balcani occidentali, appena conclusosi a Bruxelles. Si tratta del sesto pacchetto finanziario nell'ambito del Piano economico e di investimento dell'Ue per i Balcani occidentali, che dovrebbe mobilitare investimenti per 16,6 miliardi di euro. I progetti sono stati preparati in stretta collaborazione con i partner dei Balcani occidentali e le istituzioni finanziarie internazionali, fa sapere l'esecutivo Ue in una nota. "In un mondo sempre più frammentato, abbiamo bisogno di una comunità di valori ancora più forte e unita" ha dichiarato in merito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "L'allargamento è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Mentre continuiamo a lavorare insieme sull'adesione, dobbiamo intraprendere azioni decisive per avvicinare i Balcani occidentali alla nostra economia. Con i progetti del valore di 680 milioni di euro appena approvati, stiamo accelerando il nostro cammino comune verso un futuro verde e meglio collegato, potenziando i collegamenti di trasporto e sfruttando le energie rinnovabili. Insieme, stiamo gettando le basi per una crescita sostenibile e una maggiore integrazione, dimostrando ancora una volta il nostro forte impegno per la prosperità della regione e il suo percorso verso l'adesione all'Ue", ha aggiunto la titolare dell'esecutivo comunitario.