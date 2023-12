Argentina: inflazione aumentata del 160,9 per cento su base annua a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo in Argentina (Ipc) è cresciuto mensilmente del 12,8 per cento a novembre, segnando un incremento annuale del 160,9 per cento. E’ quanto emerge di dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Indec). A ottobre l'Ipc mensile era cresciuto invece dell'8,3 per cento. I maggiori aumenti a novembre si sono registrati nei comparti sanità (15,9 per cento), alimenti e bevande non alcooliche (+15,7 per cento), comunicazione (+15,2 per cento) e ricreazione e cultura (+13,2 per cento).(Abu)