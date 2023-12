Serbia: capolista coalizione "Serbia contro la violenza", siamo contro piano europeo per il Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista elettorale dell'opposizione di centrosinistra "Serbia contro la violenza" si oppone all'adozione del piano europeo per il Kosovo. Lo ha affermato durante un comizio elettorale a Gracanica, in Kosovo, Miroslav Aleksic, uno dei due capolista della stessa formazione politica alle elezioni parlamentari del 17 dicembre. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "In Kosovo è necessaria una normalizzazione e creare delle condizioni per una vita sicura di tutti i cittadini, ma qualsiasi accordo che implichi una violazione della Costituzione della Serbia, che implichi qualsiasi tipo di riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo o un seggio alle Nazioni Unite non lo accetteremo", ha detto Aleksic. "Qualsiasi accordo, compreso quello franco-tedesco non è accettabile e non può essere accettabile per la Serbia. Possiamo parlare di qualsiasi altro accordo e soluzione", ha continuato il leader politico, aggiungendo che anche i cittadini serbi del Kosovo il 17 dicembre eleggeranno il governo che deciderà il futuro della Serbia. (segue) (Seb)