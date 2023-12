Kosovo-Italia: film e serie prodotti dalla Rai in onda il prossimo anno su Rtk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due serie televisive, quattro film e sei documentari prodotti dalla “Rai” andranno in onda il prossimo anno sull’emittente radiotelevisiva kosovara “Rtk”, in lingua originale e con i sottotitoli nelle lingue locali. Ciò in virtù di uno speciale progetto promosso dal ministero italiano degli Esteri e della Cooperazione internazionale (direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale) in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Pristina, l’Istituto italiano di cultura di Tirana (competente anche per il Kosovo) e RaiCom, la consociata del gruppo Rai che valorizza e distribuisce i diritti dei contenuti in Italia e nel mondo. Nel “pacchetto” figurano prodotti di alta qualità e di recente produzione tra cui le serie tv “Cuori” e “Mina Settembre”, i film “L’ombra del giorno”, “Il diritto alla felicità”, “Tina Anselmi”, “Carosello Carosone” e i documentari “Sergio Marchionne”, “Enzo Ferrari”, “Fellini. Io sono un clown”, “Infinito. L’universo di Luigi Ghirri”, “Ezio Bosso” e “Lion’s Share”. I programmi andranno in onda in prima serata o comunque in orario di elevata visibilità, con i sottotitoli in albanese (Rtk 1) e in serbo (Rtk 2). La firma dell’accordo è avvenuta oggi a Pristina, nella sede della tv pubblica kosovara, alla presenza del premier Albin Kurti, del direttore generale di Rtk Shkumbin Ahmetxhekaj, dell’ambasciatore italiano Antonello De Riu e del direttore dell’Iic Tirana Alessandro Ruggera. Un contratto speculare sarà firmato nei prossimi giorni tra Rtk e Rai.com. “Si tratta di un progetto di importanza strategica, con cui avviciniamo ulteriormente il pubblico kosovaro alla lingua e alla cultura italiana, attraverso prodotti di intrattenimento di elevata qualità garantiti dal marchio Rai. Un’iniziativa che sottende anche un messaggio politico, come dimostra il focus sulle due lingue ufficiali del Paese e che, ancora una volta, fa dell’Italia un ponte tra le comunità del Kosovo, che desideriamo coesistano in pace ed integrate”, spiegano De Riu e Ruggera. (segue) (Alt)