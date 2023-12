Gaza: Casa Bianca, non è il momento giusto per un cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non ritengono che questo “sia il momento giusto” per un cessate il fuoco generale nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La risoluzione delle Nazioni Unite non include alcun tipo di condanna alle azioni di Hamas, e non sostiene il diritto di Israele all’autodifesa: ovviamente non la accettiamo”, ha detto, aggiungendo che un cessate il fuoco generale “legittimerebbe le azioni di Hamas il 7 ottobre scorso, e consentirebbe ai terroristi di conservare il controllo su Gaza”. (Was)