Medio Oriente: Usa, colloqui con Netanyahu su apertura valico di Kerem Shalom

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha aperto alla possibilità di riaprire il valico di Kerem Shalom per consentire l’ingresso di aiuti per la Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, in conferenza stampa. L’argomenti sarà all’ordine del giorno dei colloqui che il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, terrà domani in Israele con Netanyahu. “Potrebbe essere il primo ingresso diretto di aiuti da Israele a Gaza dal 7 ottobre, non è una cosa da poco”, ha detto Kirby, aggiungendo come sia “necessario fare di più”.(Res)