Cultura: delegata città Metropolitana, orgogliosi ripartenza nostre domus romane

22 luglio 2021

- "Siamo orgogliosi della giornata di oggi in cui le nostre Domus Romane sono ripartite con un sistema multimediale immersivo totalmente restaurato e all'avanguardia in Italia". Così in una nota la Delegata al Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana di Roma, Cristina Michetelli. "La nostra visita inaugurale del sito, svolta con il Sindaco Roberto Gualtieri, il Dott. Alberto Angela e l'AD di Civita Dott. Sotira, è stata davvero emozionante, con un percorso attraverso una ricostruzione multidimensionale degli edifici, degli ambienti e persino degli arredi delle antiche ville romane scavate sotto la nostra sede di Palazzo Valentini", così la Delegata al Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana di Roma, Cristina Michetelli. "Nel restauro è stata conservata la voce narrante di Piero Angela, a cui oggi abbiamo dedicato le Domus con l'istallazione di una targa commemorativa. Si è trattato di un lavoro corale di tutti gli Uffici dell'Ente, in partenariato con Civita Mostre e Musei, anche questo di grande innovazione. Le Domus romane costituiscono un patrimonio artistico di immenso valore, che torna finalmente a disposizione dei cittadini e dei visitatori della Capitale in maniera rinnovata e suggestiva e che aggiunge prestigio alla offerta cukturake capitolina". Così conclude la Delegata Michetelli. (Com)