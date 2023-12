Milano: in Consiglio non si vota per M4, caduto il numero legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era prevista per la seduta del Consiglio Comunale di oggi la votazione della delibera relativa all'acquisizione del 100 per cento delle quote dei privati della linea blu della metro attraverso la controllata Atm. Dopo una discussione in cui, tra le fila dell'opposizione, sono sorti dubbi circa i rischi legati all'indebitamento di Atm e al metodo "frettoloso" con cui la questione si sta trattando, il capogruppo della Lega Alessandro Verri ha chiesto la conclusione della seduta. Non sono servite le considerazioni del sindaco Giuseppe Sala, presente alla seduta, secondo il quale "bisogna distinguere conto corrente e conto capitale, e l'operazione inciderebbe su quest'ultimo ove non ci sono regole così stringenti" e ha aggiunto che questo progetto "Milano può farlo". Il capogruppo del PD, Filippo Barberis si è opposto alla proposta di Verri di chiudere la seduta, fatto che comunque è accaduto in quanto molti consiglieri di maggioranza e opposizione hanno lasciato l'aula facendo mancare il numero legale. La questione è rimandata alla seduta di domani. (Rem)