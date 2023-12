Agroalimentare: Lollobrigida, portiamo nello spazio cibo italiano, sinonimo di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Porteremo il cibo italiano nello spazio, perché è il cibo del passato, della tradizione e della qualità, ma è anche il cibo del presente, del benessere e del futuro. Per questo raccogliamo la sfida dello spazio, garantendo agli astronauti, che percorreranno migliaia di chilometri, un prodotto di qualità che garantisca loro benessere". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, annunciando al Tg1 il progetto "Italian space food project", che vede il coinvolgimento di due grandi marchi della filiera alimentare italiana nelle attività dell'equipaggio impegnato nella missione spaziale AX-3. L'equipaggio, nella fase preparatoria prima della partenza, mangerà italiano, "perché partire sani significa mangiare qualità, che corrisponde al cibo italiano - ha spiegato Lollobrigida -. Il Masaf ha lavorato insieme a partner eccezionali perché si potesse realizzare una preparazione adeguata per il nostro astronauta, Walter Villadei, e per gli altri componenti dell'equipaggio. Questo significa raccontare la qualità anche attraverso l'esperienza vissuta". La missione sarà anche l'occasione per promuovere la qualità del cibo italiano nel mondo e di supportare la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Umanità Unesco. "L'Italia proietta, attraverso la missione spaziale, le sue migliori qualità. Il nostro biglietto da visita principale è la nostra cucina. Poi ci sono la preparazione della nostra Aeronautica militare e la capacità delle nostre aziende. L'Italia si presenta al meglio, sempre. Non siamo secondi a nessuno e dobbiamo ricordarcelo", ha concluso l'esponente dell'esecutivo. (Rin)