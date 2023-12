© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARI- Nuova tappa per Donatorinati a Ostia per una raccolta straordinaria di sangue organizzata in sinergia con il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti. Ad accogliere i donatori un'autoemoteca della Regione Lazio con equipe dell'IFO Regina Elena. Polizia di Stato e Vigili del Fuoco in prima Linea, per avvicinare sempre più giovani alla donazione del sangue, un impegno quotidiano e senza sosta. Sarà possibile donare il sangue presso l'istituto comprensivo "Mar dei Caraibi” in via Mar dei Caraibi n.30 Ostia (Ore 8 fino alle 12).- Iniziativa "Stop alla morte... Diventa ambasciatore della sicurezza stradale". L'appuntamento, realizzato dall'Associazione scientifica Mida Academy, su iniziativa della consigliera regionale Micol Grasselli, in collaborazione con l'associazione IURIS, la MCF Consulting e con il patrocinio di Konsumer, intende avviare una campagna di sensibilizzazione volta a fermare e arginare le stragi quotidiane sulle strade. Presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, via della Pisana, 1301 (ore 9.30).- Inaugurazione del Cinema comunale "AlFellini", struttura acquistata e rinnovata dall'attuale amministrazione comunale. Interviene il sindaco di Grottaferrata Mirko Di Bernardo. Viale I Maggio 82 a Grottaferrata, in provincia di Roma (ore 10) (segue) (Rer)