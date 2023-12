Ue-Balcani: Bruxelles annuncia investimenti da 680 milioni per trasporto ferroviario e energie rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto di investimenti da 680 milioni di euro, che comprende 253,2 milioni di euro di sovvenzioni dell'Ue dallo Strumento di assistenza preadesione (Ipa III), prestiti agevolati da parte di istituzioni finanziarie internazionali e contributi dei Balcani occidentali, è stato approvato l'8 dicembre dal Consiglio operativo del Quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali (Wbif). I cinque nuovi progetti approvati riguardano due settori prioritari. Il primo è il settore del trasporto sostenibile, con la ricostruzione della linea ferroviaria del Corridoio VIII in Albania e la riabilitazione della linea ferroviaria Bar-Vrbnica in Montenegro. Questi progetti contribuiranno ad aggiornare il trasporto ferroviario dei Balcani occidentali agli standard Ten-T e a garantiranno l'integrazione con la rete ferroviaria dell'Ue, si legge in una nota dell'esecutivo Ue. Il secondo settore è quello dell'energia pulita, con la costruzione di due parchi eolici in Bosnia-Erzegovina e l'installazione di una centrale solare fotovoltaica in Albania. "Questi progetti sostengono la transizione verso economie a basse emissioni di carbonio e favoriscono lo sviluppo sostenibile della regione", conclude la Commissione Ue. (Beb)