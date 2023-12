Medio Oriente: milizie irachene attaccano basi Usa di Al Tanf e Al Rukban in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Resistenza islamica in Iraq, un’alleanza che riunisce diverse milizie sciite sostenute dall’Iran, ha annunciato di aver attaccato con dei droni le basi statunitensi in Siria di Al Tanf e Al Rukban. "I droni hanno colpito direttamente i loro obiettivi nelle due basi americane", afferma una nota del movimento iracheno, secondo quanto riferisce dall’emittente televisiva libanese “Al Mayadee”. In precedenza, la Resistenza islamica irachena aveva pubblicato il filmato di un altro attacco con un drone contro la base americana Usa di Ain al Assad, nell’Iraq occidentale, avvenuto l'11 dicembre. Ieri, invece, i miliziani sciiti hanno lanciato razzi in direzione della base Usa nel giacimento petrolifero di Al Omar, in Siria. Secondo “Al Mayadeen”, finora i gruppi armati iracheni sostenuti dall’Iran hanno compiuto più di 70 attacchi contro le basi statunitensi in Siria e Iraq, considerate un obiettivo legittimo a causa del sostegno Usa alla guerra di Israele nella Striscia di Gaza. (Irb)