Egitto: governo studia misure per determinare i prezzi delle materie prime alimentari

- Il governo egiziano sta studiando i mercati di diversi Paesi al fine di sviluppare un meccanismo per controllare i prezzi delle principali materie prime alimentari. Lo ha annunciato il primo ministro Mostafa Madbouly in un comunicato stampa dopo un incontro con un comitato presieduto dal ministro della Pianificazione, Hala Al Saeed, per studiare e attuare questo meccanismo. Il comitato ha raccomandato di continuare a pompare maggiori quantità di merci nei mercati e nei complessi commerciali a breve termine per raggiungere abbondanza e disponibilità, rafforzando al contempo il controllo sui mercati attraverso l’intensificazione delle campagne di monitoraggio. Il comitato ha annunciato uno studio per emanare una decisione del Consiglio dei ministri, al fine di specificare i principali prodotti alimentari per un determinato periodo di tempo, in conformità con gli articoli della legge sulla tutela dei consumatori. Il governo egiziano sta cercando di far fronte ai prezzi elevati di materie prime come zucchero, riso e cipolle, che sono raddoppiati a causa di una severa crisi economica che ha colpito il Paese per via della carenza di valuta estera. (Cae)